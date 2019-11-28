Обыски у Звиробий - репрессии, которыми власть надеется приостановить турбопадение доверия украинцев, - заявление "Евросолидарности"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года. Спецподразделение "Альфа" - это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого", - говорится в заявлении партии.

"Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации. Наступление на Звиробий - это не только реакция на ее критические замечания относительно отступления на фронте. Это - часть политических репрессий, которыми власть напрасно надеется приостановить турбопадение доверия со стороны избирателей, разочарованных ее неспособностью выполнить одну из своих предвыборных обещаний", - подытожили в "Евросолидарности".

28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий.

Звиробий назвала обыск ГБР, который провели в нее утром 28 ноября, политическим преследованием. Также она сообщила, что силовики изъяли у нее оружие.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

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27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.

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