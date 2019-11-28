Нардеп "Слуги народа" Богданец признал наличие судимости: "Один раз ударил, не рассчитав силу"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление нардепа в Facebook.

Как рассказал Богданец, в 2015 году он служил в батальоне особого назначения "Сич". Находясь в отпуске между ротациями, он стал участником конфликтной ситуации на дороге с пострадавшим. Как утверждает нардеп, тот сначала его провоцировал, а потом чуть не стал виновником аварии.

"Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо. Почему в ответ один раз ударил, не рассчитав силы? Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или чувство, которое знакомо абсолютно всем "атошникам". Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты, собственно, и защищаешь, творится беспорядок. В политике, в обществе, на автодорогах", - заявил он.

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По словам Богданца, он признал свою вину и оплатил лечение потерпевшего. Более того, нардеп утверждает, что факт наличия у него судимости "не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернопольчан".

"Согласно действующему законодательству, такие события никоим образом не влияют ни на возможность быть депутатом, ни на мое собственное желание настоящих положительных изменений в Украине, - заявил он, - Ради этого и шел на выборы. Поэтому закроем эту тему раз и навсегда".

Как стало известно из решения суда, пострадавший водитель получил закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей левой половины лица и сотрясение головного мозга и был вынужден лечиться.

"...были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, расхождение левого клиновидно-скулового шва; ушиб мягких тканей левой половины лица и сотрясения головного мозга, по степени тяжести относятся к средней тяжести телесных повреждений, поскольку в клиническом течении сопровождались длительным (более 21 дня) расстройством здоровья", — указано в приговоре Богданцу.

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Обвиняемый свою вину признал полностью и апелляцию не подавал. При назначении наказания, ему учли признание вины, искреннее раскаяние, содержание двух несовершеннолетних детей и участие в АТО. В августе 2016 года по итогам годичного испытательного срока суд освободил Богданца от наказания.

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.