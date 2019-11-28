Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.11.19 14:46

В Бориспольской колонии "забыли" отпустить заключенного после отбытого срока наказания, - прокуратура

В Бориспольской исправительной колонии № 119 "забыли" отпустить осужденного после отбытого срока наказания.

колония

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Во время личного приема в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения. В частности он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года, однако он продолжал безосновательно содержаться в учреждении исполнения наказаний.

В ходе проверки его доводов, установлено, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и ответственным за исчисление срока наказания работникам, однако освободили мужчину из исправительного учреждения только после вмешательства прокуратуры.

В связи с выявленным фактом 27 ноября текущего года назначено служебное расследование с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ ликвидировала схему масштабных хищений в руководстве колоний Харьковской области. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100