В Бориспольской колонии "забыли" отпустить заключенного после отбытого срока наказания, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Во время личного приема в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения. В частности он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года, однако он продолжал безосновательно содержаться в учреждении исполнения наказаний.

В ходе проверки его доводов, установлено, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и ответственным за исчисление срока наказания работникам, однако освободили мужчину из исправительного учреждения только после вмешательства прокуратуры.

В связи с выявленным фактом 27 ноября текущего года назначено служебное расследование с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

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