Международный институт стратегических исследований указал оккупированный Севастополь территорией России, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщает посольство Украины в Великобритании.

"Мы крайне разочарованы последним номером журнала "Survival" где Севастополь упоминается как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем удаления неправильного изображения и отображение правильной информации", - сообщили в посольство.

Напомним, ранее сообщалось, что в сервисах Apple, которыми пользуются граждане РФ, оккупированный Крым теперь отображается как территория России. Пользователи со всего остального мира по-прежнему видят его как территорию Украины.

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