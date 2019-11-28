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28.11.19 15:41

Протест по-итальянски: сотрудники "Укрзализныци" будут бастовать, пока власть не выполнит их требования

Сотрудники "Укрзализныци" заявляют, что их требования власть не выполнила, поэтому они начинают долгосрочную акцию протеста по принципу "итальянской забастовки" или, как ее называют в УЗ, "работа по правилам".

забастовка

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в сообщении профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

В нем отмечается, что в средине ноября железнодорожники вышли на массовую акцию протеста под стены Офиса Президента Украины с четкими требованиями уволить главу правления Кравцова, остановить реформу и объяснить сотрудникам ее суть, повысить зарплату на 25% и восстановить пенсионный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет.

Перечисленные требования выполнены не были, поэтому, железнодорожники заявляют, они начинают долгосрочную всеукраинскую акцию протеста – "работа по правилам" или "итальянскую забастовку", в результате которой пассажирские и грузовые перевозки на "Укрзализныце" могут быть парализованы.

"Во время нашего ноябрьского митинга нам таки удалось провести встречу с заместителем главы ОПУ Юлией Ковалив, представителями Министерства инфраструктуры и членами правления УЗ. Мы обсудили проблемные моменты, еще раз донесли до представителей власти и руководства УЗ свои требования, но никаких документов или соглашений по итогам встречи подписано не было. Вывод прост – представители власти просто отказались принять позицию профсоюзов", - прокомментировал глава профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадим Бубняк.

Он также отметил, что 22 ноября Совет железнодорожников и транспортных строителей принял решение отправить президенту Владимиру Зеленскому официальное письменное обращение, в котором еще раз перечислили все требования и предупредили о намерениях перейти ко второму этапу забастовки.

Железнодорожники сообщили, что идут на вынужденные меры и начинают долгосрочную акцию протеста – "работу по правилам", по принципам которой сотрудники локомотивных депо выходят на работу, но без соблюдения менеджментом всех норм и правил работать отказываются.

"Итальянская забастовка" или, как ее называют в УЗ – "работа по правилам" предполагает, что сотрудники предприятия будут работать, четко соблюдая все нормы и требования. А это значит, что локомотивные бригады, которые из-за дефицита кадров до сих пор отрабатывали по несколько смен сверхурочно, теперь будут работать, только следуя норме продолжительности рабочего времени.

Кроме этого, локомотивные бригады будут строго соблюдать инструкции, прописанные в Правилах технической эксплуатации (ПТЭ).

В профсоюзе заявляют, сейчас примерно 90% движимого состава УЗ имеют неисправности, с которыми, по Правилам, их запрещено принимать и выпускать на линии. Например, часть локомотивов пассажирских поездов ездят с отключенными тяговыми двигателями. А это – запрещено ПТЭ, они вообще не должны выходить за пределы депо, как и локомотивы, бандаж которых меньше 45 миллиметров.

Железнодорожники говорят, в результате такой забастовки пассажирские и грузовые перевозки рано или поздно остановятся сами собой.

Напомним, "Укрзализныцю" лихорадит уже несколько месяцев. Началось все с решения главы правления Евгения Кравцова провести реформу на предприятии, в результате которой планировалось сократить 120 тысяч сотрудников.

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