В Будапеште предъявили обвинение украинскому капитану Viking Sigyn об аварии с жертвами на Дунае

Об этом сообщает Hungary Today, передает Цензор.НЕТ.

"64-летнего украинского капитана Viking Sigyn обвиняют в преступном поведении, которое привело к массовым жертвам и 35 случаев неоказание помощи после столкновения (с другим катером - ред.)", - говорится в сообщении.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры Будапешта, капитан круизного корабля потерял бдительность во время управления судном в течение нескольких минут, что привело к дальнейшим трагическим последствиям. Согласно документу, украинец также не смог удерживать безопасное расстояние и сигнализировать о намерениях обогнать экскурсионный лодку. Капитан не выполнил обязательства по оказанию помощи пострадавшим после столкновения.

Прокурор требует, чтобы суд приговорил капитана судна на девятилетний срок, а также запретил ему управлять водным транспортом в течение 9 лет при условии, что обвиняемый признает свою вину и откажется от права на суд.

Напомним, в конце мая корабль столкнулся на Дунае с прогулочным катером Hableány ("Русалка"), в результате чего погибли 28 человек, преимущественно туристы из Южной Кореи.

Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей.

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