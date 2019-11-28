Апелляционный суд отказал прокуратуре в аресте Ляшко

Решение было объявлено в четверг, 28 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Мера пресечения, избранная Бориспольским горрайонным судом 19 ноября, остается в силе. Суд тогда отпустил политика на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.
Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.
Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.
18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.
19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.