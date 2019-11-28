"Я им сейчас бошки отобью", - нардеп Устинова подала в ГПУ заявление об угрозах со стороны экс-советника Скалецкой Чумака. ДОКУМЕНТ

Соответствующее заявление Устинова опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что в четверг, 27 ноября, на заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации, Александр Чумак угрожал им убийством.

"Осознавая, что его слова могут быть услышаны другими участниками заседания, кроме этого, ведется видеофиксация открытого заседания представителями СМИ, участниками и приглашенными, повернулся к лицам, которые находились слева от него и сказал: "начинайте, потому что я им сейчас бошки отобью", - указано в заявлении Устиновой.

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Народный депутат просит начать по ее заявлению расследование по ч. 1 ст. 14 (подготовка к совершению преступления), ч. 1 ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата в связи с его деятельностью) и ч. 1 ст. 346 (угроза народному депутату убийством) Уголовного Кодекса Украины.

"Фармацевтическая мафия готова "бошки отбивать" депутатам, только бы не допустить снижения цен на лекарства в Украине. Очень надеюсь, что эти люди больше никогда не переступят порог Верховной Рады, а правоохранительные органы дадут объективную правовую оценку действиям этих лиц", - написала Устинова.

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