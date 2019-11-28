С начала 2019 года поступили более 115 тыс. сообщений о домашнем насилии: на учете находится более 67 тыс. обидчиков, - Нацполиция

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на конференции "Гендерно-обусловленное насилие: от сбора данных к противодействию. Предотвращение, реагирование и вызовы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За этот год более 115 тысяч звонков о домашнем насилии поступило на линию "102" для реагирования полиции. По фактам этих вызовов было составлено свыше 90 тысяч протоколов о выявленных правонарушениях - именно по фактам домашнего насилия. Было вынесено почти 9 тысяч запретительных предписаний, которые фактически является срочным неотложным действием для прекращения домашнего насилия... На данный момент на учете находится более 67 тыс. обидчиков. Также в этом году в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано почти 1600 уголовных производств относительно домашнего насилия", - рассказал Белошицкий.

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В то же время он отметил: до сих пор остается проблемой то, что люди предпочитают не сообщать о домашнем насилии, которое считают чем-то должным.

По словам Билошицкого, многие вызовы заканчиваются тем, что пострадавшее лицо отказывается писать заявление в полицию - прощает обидчику, или просто считает, что дальше действовать не нужно.