Подозрение Звиробий не вручалось. Ее вызвали в ГБР на 2 декабря как свидетеля, - адвокат Писаренко

Об этом theБабелю сообщил ее адвокат Андрей Писаренко, передает Цензор.НЕТ.

Обыски проходили в квартире бабушки Звиробий — в Калиновке Киевской области. Следственные действия начались в 06:45.

"Вместе с другим адвокатом я прибыл в квартиру в 08:40, чуть раньше — в 08:20 — прибыл другой адвокат", — рассказал Писаренко.

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По его словам, на то время в помещении находились пять сотрудников ГБР, два понятых, которых привезли из Киева, и сотрудник СБУ. На улице также были представители спецподразделения СБУ "Альфа".

Во время обысков у Звиробий изъяли три мобильных телефона, личный блокнот и две единицы зарегистрированного охотничьего оружия без патронов: карабин охотничий АКМ и ружье 12 калибра, приобретенные в 2014 году. Изъятие оружия мотивировали тем, что оно "хранилось без достаточного правового основания".

По словам адвоката, обыски у Звиробий проходили по делу, которое расследуют по трем статьям: ст. 109 ч. 3 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Разрешение на обыски у волонтера выдал Печерский суд Киева.

При этом адвокат отмечает, что Звиробий не вручалось подозрение в этом деле.

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"Она не подозревается и не обвиняется. Сегодня ее вызвали в ГБР как свидетеля по этому делу на 2 декабря", — отметил Писаренко.

Адвокат заявил, что дело является политически мотивированным: "Само производство является необоснованным и процессуально абсурдным".

28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.