За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

По его словам, если после покупки земли окажется, что у покупателя есть второй паспорт, могут быть последствия.

"Есть много идей относительно поправок (к проекту о рынке земли, - Ред.). Но мы должны помнить, если у человека уже есть украинский паспорт, он все равно является гражданином Украины", - заявил Сольский.

В то же время на сегодня в Украине отсутствует действенный механизм, по которому можно проверить наличие второго паспорта.

"Такая проблема есть. Моя мысль в том, что это нужно урегулировать на уровне ответственности. Потому что, смотрите, 99% граждан, имеющих второй паспорт, если вы спросите, они вам скажут: "нет, не имею ". Как это проверить? Нет же публичных реестров, вы не направите запрос в 200 стран мира. Во-первых, вы не будете это делать по каждому гражданину. Во-вторых, если вы это сделаете, 99,9% стран ответят, что они эту информацию не дают", - добавил он.

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