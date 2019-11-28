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28.11.19 16:56

Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська

Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся средства создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на презентации "To do list" Минюста 28 ноября.

"Три ключевые цели, которых мы планируем достичь, - это доступ заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличение финансирования на медицину, питание и быт и заработной платы работников. К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы , поэтому единственным выходом для достижения этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьмы не заполнены. Это будет трудно, это будет сложно, это потребует много ресурсов, но другого выхода у нас нет", - сказал Малюська.

В этом контексте он выразил надежду, что после этого сокращения Минюст сможет существенно увеличить заработные платы остальных работников и "хоть как-то привести в нормальное состояние" учреждения, которые продолжат функционировать.

Малюська также сообщил о планах Минюста дать возможность работать частным СИЗО. По его словам, по сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться в ожидании приговора суда.

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