Василив назначен новым прокурором Житомирщины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Житомирской области нового руководителя - Олега Василива", - говорится в сообщении.

До назначения Василив был первым заместителем прокурора Житомирской области.

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Олег Василив родился в 1984 году. Высшее образование получил в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, в 2008 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины. В органах прокуратуры работает с 2006 года. За это время занимал должности прокурора, а также руководящие должности в органах прокуратуры.