Украина направила в ООН ноту из-за визита "представителей" Крыма на Форум по меньшинствам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook представительства.

Как сообщается, постоянное представительство направило официальную вербальную ноту в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, а также в Управление по правовым вопросам штаб-квартиры ООН.

"Украина, впрочем, предприняла ряд превентивных шагов для предупреждения секретариата и руководства форума о нелегитимности возможного участия в нем представителей оккупационной власти Крыма и их приспешников. В частности, постпредство Украины в Женеве заблаговременно направило официальную вербальную ноту по этому поводу Управлению верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров", - говорится в заявлении.

Ранее бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook заявил, что на Форум по вопросам меньшинств при ООН в составе российской делегации прибыли так называемые "представители" оккупированного Крыма.

"Как оказалось, на Форум ООН по меньшинствах РФ привезла Руслана Бельбека, который спокойно заседал на месте российской делегации. Конечно такого было бы легко избежать, но недостаточное внимание наших государственных органов по предупреждению таких вопросов меня совсем не удивляет. Очень хотелось бы услышать официальное реагирование, потому что нас уже утром попытались поливать дерьмом в своих выступлениях и русская и венгерская делегации", - отметил Бабин.

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