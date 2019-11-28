Ветеран АТО, торговавший оружием, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Злоумышленник в целях конспирации пересылал заказанный товар частями, пользуясь услугами почтового оператора.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 51-летний киевлянин, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

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Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия в 2015 году. Тогда суд вынес ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Во время проведения обыска в квартире столичного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 предмета, похожие на автоматы Калашникова, 4 пистолета, охотничье ружье, 10 гранат различных модификаций, запалы к гранатам, около 1,5 тысячи патронов различного калибра.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.