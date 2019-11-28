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28.11.19 18:12

Ветерана войны на Донбассе Инну Грищенко (Пуму) суд оставил под стражей

Суд оставил под стражей ветерана войны на Донбассе Инну Грищенко с позывным "Пума", подозреваемую в соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году.

Ветерана войны на Донбассе Инну Грищенко (Пуму) суд оставил под стражей

Таким образом суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

До этого рассмотрение апелляционной жалобы защиты ветерана войны на Донбассе Инны Грищенко с позывным "Пума" переносили трижды.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники написало о вероятной причастности ветеранов войны на Донбассе Инны и Владислава Грищенко к убийству журналиста Павла Шеремета.

На вопрос hromadske о том, кто впервые сказал Инне Грищенко о ее возможной причастности к делу Шеремета, она ответила: "Опер, который был старший во время обыска у меня в квартире. 5 числа этого месяца. За мужа они ничего не говорили".

Напомним, 6 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения Инне Грищенко в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Женщине инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году. Сама Инна Грищенко отвергает обвинения в причастности к преступлению.

В конце сентября правоохранители задержали мужа Инны Владислава Грищенко с позывным "Буча", тоже ветерана войны на Донбассе. По версии следствия, мужчина вступил в сговор с группой лиц и должен был ликвидировать бизнесмена путем подрыва.

Отметим, Инна Грищенко является бывшем бойцем Добровольческого Украинского Корпуса, которая в рядах добровольцев была психологом и воевала в составе контрразведки.

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