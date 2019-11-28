Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня коллеги, генерал Михаил Забродский, Мария Ионова, другие действующие и бывшие нардепы, боевые генералы заявили о готовности взять на поруки генерала Марченко. Суд оставил его под стражей .. .Уклонисты кошмарят резервистов и военных", - написала на своей странице в Фейсбук народный депутат Ирина Геращенко.

Во время заседания готовность взять на поруки генерала Марченко высказали участники АТО, народные депутаты и общественные деятели. Однако суд отказался отпустить генерала Марченко на поруки, определив сумму залога в качестве альтернативы содержания под стражей в 20 млн гривен.

"Это какая-то месть власти людям, благодаря которым мы живем в мирном Киеве. Я вижу эту тенденцию - дискредитацию военных, ветеранов ", - сказала журналистам депутат "ЕС" Мария Ионова.

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Нардеп Михаил Забродский подчеркнул, что дело против генерала Марченко создает негативный имидж украинской армии. "Это дело, которое не добавляет авторитета и положительного имиджа именно для Вооруженных сил, в том числе и руководства Вооруженных сил", - сказал он.

"Все, что идет не на пользу повышению обороноспособности, а наоборот на ослабление Украины и ее Вооруженных сил, может быть выгодно только одним людям - врагам Украины", - убежден депутат.

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Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.