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28.11.19 18:25

Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем благодарения тех, кто отмечает этот праздник.

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Поздравление размещено в Twitter главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарность превращает незнакомцев друзей, рутина в радость, а маленькие победы - на историю. С Днем благодарения всех, кто сегодня отмечает этот праздник!" - написал Зеленский.

Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения 01

День благодарения - один из самых популярных праздников в США, который отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября.

Главными составляющими Дня благодарения является благотворительные дела (обязательно нужно сделать пожертвование в пользу обездоленных), семейный обед с непременным индейкой и тыквенным пирогом, посещение церкви, а также многолюдный парад в Нью-Йорке. С Дня благодарения в США начинается праздничный сезон. На следующий день после Дня благодарения торговые сети предлагают скидки в рамках так называемой "черной пятницы".

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