Национальная ассоциация адвокатов Украины обжалует в ГБР незаконные действия силовиков по отношению к адвокату Погорелому

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

На экстренном заседании Комитета юристы рассмотрели ситуацию, которая случилась 22 ноября 2019 в Одессе, и считают неприемлемыми действия работников СБУ и Генеральной прокуратуры в отношении адвоката Александра Погорелого, а именно:

- попытку проникновения в жилище адвоката и проведение в нем обыска без соответствующего судебного решения;

- незаконное проникновение в автомобиль адвоката;

- применение к адвокатам Александру Погорелому и Екатерине Грицак физической силы и угрозы применения огнестрельного оружия;

- нарушение права на защиту адвоката Погорелого.

"В этих действиях правоохранителей Комитет усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 162 (покушение на незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, совершенные должностным лицом), ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия), и считает необходимым обратиться в Государственное бюро расследований", — отмечается в заявлении НААУ.

Напомним, 22 ноября сотрудники ГПУ и СБУ попытались провести обыски у Александра Погорелого, который является представителем эстонского инвестора в Украине.

Сам адвокат считает дело против него сфабрикованным, а действия правоохранителей незаконными. По этому поводу Погорелый записал видеообращение к президенту Зеленскому.

В нем он утверждает, что за четыре года инвестиционной деятельности столкнулся сначала с вымогательством доли в бизнесе со стороны поселковых властей Затоки, а после отказа — с попыткой заказного убийства, за организацию которого сейчас судят секретаря поссовета Вячеслава Бокия.

Именно деятельность Погорелого по раскрытию и обнародованию преступных схем по захвату и продаже лучшей пляжной земли стала поводом для организации покушения на него, заявляет адвокат.