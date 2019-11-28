Столтенберг - Макрону: защита Европы невозможна без НАТО

Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макрона в четверг в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Европейский Союз не сможет защитить Европу", - заявил Столтенберг в ответ на политическую позицию президента Франции Макрона о необходимости развития европейского суверенитета в сфере обороны.

Как отметил глава Альянса, европейское единство не может заменить трансатлантическое.

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"Сильный НАТО и сильный Европейский Союз являются двумя сторонами одной монеты. Оба незаменимы для дальнейшей свободы и процветания в Европе", - подчеркнул Столтенберг.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас находится "в коме".

Ранее Макрон неоднократно заявлял, что приоритетом для Франции является строительство единой европейской обороны при сотрудничестве с НАТО.

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