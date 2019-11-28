Завтра суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении на 2 месяца ареста Пашинского

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Пашинского Андрей Федур, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело Пашинского С.В. Завтра 29.11.2019 года в 9 ч 30 мин. в Печерском суде начнется рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей на 60 дней", - написал Федур.

Адрес суда - Киев, ул.Владимирская, 15

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

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