Заммэра Киева Давтян, ранее отказывавшийся уходить в отставку по просьбе Кличко, все же уволился. ДОКУМЕНТ

Распоряжение Киевского городского главы об увольнении Давтяна по собственному желанию опубликовано на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что Давтян попросил предоставить ему отпуск по семейным обстоятельствам с 25 по 28 ноября без сохранения заработной платы. А с 29 ноября он уволен по собственному желанию.

Скандал с увольнением Давтяна и его коллеги, заммэра Киева Александра Спасибко, разразился в конце сентября. Виталий Кличко попросил их написать заявления об увольнении, аргументировав это тем, что их обязанности распределены между другими заместителями. И Давтян, и Спасибко тогда отказались писать заявления об увольнении.

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