Депутаты из комитета по нацбезопасности ВР намерены посетить участок разведения сил в Золотом, - Завитневич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава комитета Александр Завитневич.

"Едем мы туда в рамках мониторинговой миссии… Это будет уже третий выезд. Первый был – Станица Луганская (участок разведения №1 в районе пгт Станица Луганская Луганской области), второй - Золотое (участок разведение №2 в районе г.Золотое Луганской области) и теперь Петровское-Богдановка", - сказал Завитневич.

По словам народного депутата, члены комитета ознакомятся с условиями жизни военнослужащих, поменявших место дислокации после разведения сил.

"Сконцентрируем внимание на осмотре военных сооружений, посмотрим, где живут и питаются военнослужащие, то есть мы больше уделим внимания условиям жизни военнослужащих", - сказал Завитневич, уточнив, что этот участок разведения находится "почти в поле".

Он напомнил, что во время посещения Золотого основное внимание было сконцентрировано на беседах с людьми, в том числе и местными жителями.

Глава комитета рассказал, что члены комитета также собираются поздравить находящихся на этом участке военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря. "Мы хотим поздравить наших военнослужащих с наступающим праздником Вооруженных Сил Украины. Думали шестого декабря, но в этот день у нас пленарное заседание, сессионная неделя, депутаты будут здесь, поэтому решили их поздравить немного заранее", - сказал он.

Завитневич отметил, что на всех трех участках в зоне разведения сил и средств не наблюдаются нарушения режима прекращения огня.

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