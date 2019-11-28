Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело

Об этом Садовый заявил в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы вообще требовал, чтобы люди в прокуратуре, которые все шьют белыми нитками, они понесли наказание… И пусть они расскажут, кто это все заказал, потому что бюджет около 300 млн грн не получил (ибо не запустили индустриальный парк. - Ред.). Мои юристы готовят такой документ", — сказал он.

Мэр Львова добавил, что его защита также будет писать жалобу на действия прокуроров САП генеральному прокурору.

Накануне Садовый уже заявлял, что будет обжаловать решение суда об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 550 грн (44 тыс. $).

Читайте на Цензор.НЕТ: ГПУ проверит материалы САП относительно Садового, - Рябошапка

Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

Также на Цензор.НЕТ: Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, - Садовый

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют.