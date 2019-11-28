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28.11.19 20:17

Пробную перепись населения проведут в декабре 2019 года в части Киева и области

Государственная служба статистики проведет пробную перепись населения в части Оболонского района Киева и в Пискивской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области 1-26 декабря.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Украинские новости"

Пробная перепись не ставит задачей определить количество населения в избранных территориях. Ее цель – проверить на практике переписной инструментарий, определить методы переписи, организационные моменты, оптимальные даты и механизмы взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Во время пробной переписи в каждом помещении запишут всех граждан, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая временно проживающих.

Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.

Гражданам, подлежащим переписи, предлагается поучаствовать в ней одним из трех возможных способов:

Контрольный обход отдельных помещений будет 24-26 декабря.Пробная перепись населения в 2019 году - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.

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