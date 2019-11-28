Рада 3 декабря в первую очередь рассмотрит законопроект о ГБР. Депутаты готовы за него голосовать, - замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале LB.ua.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что во вторник, 3 декабря, депутаты поддержат законопроект.

"Об этой ситуации знает Дмитрий Разумков. Во вторник первым вопросом стоит этот законопроект", - сообщила заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, все депутаты, с которыми она общалась, выразили готовность голосовать за законопроект.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование дел Майдана: комитет Рады поддержал перевод следователей ГПУ в ГБР без конкурса

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.