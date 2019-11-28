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28.11.19 21:24

Движение транспорта в центре Киева ограничили до 26 января 2020 года

Автомобильное движение в центре Киева ограничили в связи с Новогодними и Рождественскими праздниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил Центр организации дорожного движения.

"Город уже готовится встречать Рождество и Новый год. Для проведения зимних массовых мероприятий мы изменили схему движения транспорта в центре столицы", - говорится в сообщении.

В частности, движение транспорта запрещено по Владимирскому проезду - от Малой Житомирской до Михайловской площади.

Также ограничено движение транспорта по правой полосе Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.

Подчеркивается, что ограничение движения в центре города будет действовать до 26 января 2020 года.

В настоящее время введена временная схема согласно распоряжению КГГА №1769 от 03.11.2019 "О проведении культурно-художественного проекта "Новый год 2020".

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Движение транспорта в центре Киева ограничили до 26 января 2020 года 01

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