Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, - "Associated Press"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press

Трамп прибыл на аэродром Баграм вскоре после 20:30 по местному времени и провел на земле более двух с половиной часов. Журналистам было строго предписано держать поездку в секрете, чтобы обеспечить его безопасность.

Визит состоялся более чем через два месяца после того, как Трамп внезапно прервал мирные переговоры с талибами после того, как в результате взрыва в Кабуле погибли 12 человек, в том числе американский солдат.

И это происходит в решающий момент в президентстве Трампа, когда в отношении него идет расследование, которое грозит импичментом.

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