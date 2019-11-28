Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минэнерго РФ.

Сообщается, что консультациях принимали участие министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператора газотранспортной системы Украины".

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

Переговоры произошли не в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше. Это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года.

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