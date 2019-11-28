Украина и Россия провели в Вене двусторонние переговоры по газу

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщают российские СМИ и Минэнерго РФ.

Сообщается, что консультациях принимали участие министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператора газотранспортной системы Украины".

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

Переговоры произошли не в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше. Это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года.

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Позже в Министерстве энергетики Украині прокомментировали двустороннюю встречу в Вене.

В пресс-службе ведомства сообщили, что работа по условиям договора о транспортировке российского газа через украинскую газотранспортную систему продолжается. Во время встречи представители Украины и России обсудили возможность подписания договора по европейским правилам и договорились продолжать переговоры.

"Подписание долгосрочного договора на транспортировку газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях - это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Мы, как надежный партнер, должны обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки", - заявили в Минэнерго.