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28.11.19 22:02

Замглавы ГПУ Трепак представил коллективу нового прокурора Ивано-Франковской области Фреишина

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Ивано-Франковской области нового руководителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ГПУ.

"В четверг, 28 ноября 2019 года, заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Ивано-Франковской области нового руководителя Юрия Фреишина", - говорится в сообщении.

Трепак отметил, что положительные сдвиги в направлениях борьбы с коррупцией и противодействии уголовным правонарушениям - те изменения, которых ждет общество, и они возможны только при надлежащем взаимодействии правоохранительных органов.

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В свою очередь, Фреишин поблагодарил за доверие и уверил, что вместе с коллективом прокуратуры приложит максимум усилий для утверждения верховенства права и повышения доверия граждан к органам прокуратуры.

Фреишин Юрий Михайлович родился в 1981 году в Калуше Ивано-Франковской области. В органах прокуратуры работает с 2003 года. До назначения на должность прокурора Ивано-Франковской области работал начальником отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения управления надзора по уголовному производству.

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Замглавы ГПУ Трепак представил коллективу нового прокурора Ивано-Франковской области Фреишина 01

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