За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня в Украине реализуется ряд проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 2,5 гигаватт. Это самый большой показатель за все годы независимости нашего государства. В эту сферу инвестировано 4,8 млрд долларов в течение последних 5 лет", - отметил Гончарук.

Глава украинского правительства отметил: "Нашей целью является увеличение доли возобновляемой энергетики. Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году".

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Ла Камера выразил поддержку действиям украинского правительства: "Украина идет в правильном направлении. Вы можете рассчитывать на нас в вопросах развитию системы возобновляемой энергетики в вашей стране ".

Кроме этого, на встрече обсуждали внедрение аукционной системы закупки электроэнергии, произведенной ВИЭ, для стимулирования развития возобновляемой энергетики. Первый аукцион должен состояться уже в апреле 2020 года.

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Справка

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, или IRENA - организация, основанная в 2009 году для поддержки использования государствами всех форм возобновляемых источников энергии. Украина стала членом IRENA в феврале 2018 года.