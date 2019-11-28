Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.11.19 22:04

За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера.

гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня в Украине реализуется ряд проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 2,5 гигаватт. Это самый большой показатель за все годы независимости нашего государства. В эту сферу инвестировано 4,8 млрд долларов в течение последних 5 лет", - отметил Гончарук.

Глава украинского правительства отметил: "Нашей целью является увеличение доли возобновляемой энергетики. Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году".

Читайте на "Цензор.НЕТ": От Зеленского и Рады потребовали немедленных реформ в сфере энергетики, - открытое письмо Украинской ассоциации возобновляемой энергетики

Ла Камера выразил поддержку действиям украинского правительства: "Украина идет в правильном направлении. Вы можете рассчитывать на нас в вопросах развитию системы возобновляемой энергетики в вашей стране ".

Кроме этого, на встрече обсуждали внедрение аукционной системы закупки электроэнергии, произведенной ВИЭ, для стимулирования развития возобновляемой энергетики. Первый аукцион должен состояться уже в апреле 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - избранный нардеп Оржель

Справка

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, или IRENA - организация, основанная в 2009 году для поддержки использования государствами всех форм возобновляемых источников энергии. Украина стала членом IRENA в феврале 2018 года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100