Местные власти польского Перемышля отменили название улицы в честь украинского епископа УГКЦ Коциловского - посольство назвало это решение "поспешным"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице посольства Украины в Польше в фейсбуке.

"Поспешное и опрометчивое решение городского совета в Перемышле об отмене названия улицы блаженного греко-католического епископа Коциловского. Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности в этот раз, к сожалению, победили", - говорится в сообщении.

В посольстве назвали решение властей Перемышля посягательством на доброе имя епископа Коциловского.

Иосафат Коциловский - епископ Перемышльской епархии УГКЦ (1917-1947), церковный и общественный деятель, доктор философии и теологии, профессор богословия. В 2001 году был бетафицирован Католической церковью и признан мучеником.

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