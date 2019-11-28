Она пытается бороться за свое право на принятие решений, - подавший в отставку глава Нацслужбы здоровья Петренко о министре Скалецкой

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко выразил в интервью LB.ua.



Его спросили, насколько, по его мнению, Скалецкая – самостоятельная фигура.



"Мне кажется, что она пытается бороться за свое право на принятие решений. Но у меня не всегда есть полная уверенность, что это ее дискретные решения. Лидерство министра сегодня, на мой взгляд, достаточно хаотичное. Было очевидно, что нельзя брать на себя ответственность за целую отрасль, не готовясь к этому и не имея команды, принимать предложенную команду, а потом начинать ее менять", – сказал Петренко.



По его словам, в ситуации с имплементацией реформы здравоохранения "министерство похоже на муравейник – все куда-то бегут с какими-то бумагами, но на самом деле суть подменена лозунгами и пустыми разговорами".

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Петренко возглавляет Нацслужбу здоровья с марта 2018 года. Служба была создана в рамках медицинской реформы, проводимой бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляной Супрун.



25 ноября 2019 года Петренко сообщил о намерении уволиться по собственному желанию. Он объяснил свое желание "очень разными фундаментальными ценностями с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения".



Скалецкая сообщила, что подпишет его заявление об отставке.

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