"Народжені Майданом. Загартовані війною", - "Правый сектор" отмечает шестую годовщину создания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал командир отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи).

Он отметил: "Рожденные Майданом. Закаленные войной. Свободные патриоты своей страны.

Когда начался Майдан и я пришел в ряды движения "Правого сектора", я пообещал себе, что буду стоять до Победы Майдана.

Когда началась война на востоке Украины, я пообещал себе, что буду стоять в рядах "Правого сектора" до Победы над российским захватчиком.

Сегодня ровно 6 лет от создания движения "Правый Сектор".

За эти годы сменилось немало: тактика ведения войны и освобожденные территории, бойцы и командиры, но единственное, что остается незминним- это желание стоять до самой Победы под флагом "Правого сектора".

Уже шесть лет мы первые идем в бой под нашим знаменем и стоим на защите самого ценного - Родины, ее свободы и независимости.

Наша цель: свободная Украина.

Мы боролись и будем бороться и дальше за каждый клочок родной земли, за каждого украинском, за наше будущее.

Война продолжается и победа будет за нами! Слава нации!"

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