Не нужно выдумывать велосипед, нужно жить по правилам, - Витренко заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" могут подписать договор о транзите газа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил "Немецкой волне" в интервью, которое вышло 27 ноября.



"Можно (успеть решить вопрос), потому что нам не нужно выдумывать велосипед. Все, что нужно сделать, – прийти и по сложившимся европейским правилам забронировать мощности у Украины. Для этого есть все сложившиеся законодательные условия. Не надо выдумывать ничего нового, просто жить по правилам", – сказал он.



Витренко считает, что "газ стал заложником политики".



"Мы понимаем, что решение обойти Украину с помощью строительства "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" – это политическое, а не экономическое решение. И весь газовый сектор, и даже те же "Нафтогаз" и "Газпром" страдают от того, что этот вопрос излишне политизирован", – отметил топ-менеджер "Нафтогаза".



10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

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