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28.11.19 23:44

Региональные руководители Укравтодора и Укртрансбезопасности будут заменены, - Гончарук. ВИДЕО

К каждой области был "смотрящий", который контролировал процессы ремонта дорог и тендерные закупки.

гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала 1+1, инофрмирует Цензор.НЕТ.

"Призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезопасности максимально быстро обновить руководство в областях", - сказал глава Кабмина.

"Те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих" или закрывали на это глаза. И в одном, и в другом случае им с нами не по пути. Новая кадровая политика должна качественно изменить стоимость ремонта дорог", - заявил премьер.

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