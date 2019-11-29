Лига Европы: "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

У хозяев отличились Бенгтссон (2 минута), Розенберг (48 и 96) и Ракип (57). За "Динамо" забили Миколенко (18 минута), Цыганков (39) и Вербич (77).

На 65 минуте у "Динамо" был удален Сидорчук.

Также читайте: "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы

Другой поединок группы В между швейцарским "Лугано" и датским "Копенгагеном" завершился со счетом 0:1.

Таким образом, турнирное положение после 5 туров: "Копенгаген" - 9 очков, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В последнем туре 12 декабря "Динамо" сыграет с "Лугано" в Киеве.

Также читайте: Лига Европы: "Динамо" на выезде разошлось миром со швейцарским "Лугано"