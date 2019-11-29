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29.11.19 00:07

Горсовет Черновцов запретил гастроли цирков, которые используют животных

В Черновцах запретили размещение передвижных цирков-шапито с животными, решение приняли на заседании городского совета в четверг, 28 ноября.

митинг,цирк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ. 

"За" проголосовали 22 депутата горсовета.

Согласно документу, городская власть прекратит предоставлять разрешения на проведение гастролей и размещение передвижных цирков-шапито с животными на территории города Черновцы.

Министерство культуры и спорта заявило, что запрет на использование животных в цирке по всей стране может быть введен в 2021 году. Речь идет и о стационарных цирках.

Сейчас 7 стационарных цирков работают в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Львове.

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