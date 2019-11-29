Минюст анонсировал создание частных СИЗО

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в ходе презентации планов министерства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба ведомства.

По словам министра, в пенитенциарной системе накопилось много проблем: тех, кто находится в тюрьме, совсем не готовят к возвращению в общество. Кроме того, огромной проблемой системы является коррупция.

Кроме этого, Малюська акцентировал внимание еще на трех важных целях - доступе заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличении финансирования на медицину, питание и быт и заработной платы сотрудников.

"К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьме не заполнены. Другого выхода у нас нет", - сказал глава ведомства

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