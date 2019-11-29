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29.11.19 01:43

"Со следующего года уже начнутся работы со взлетной полосой", - Криклий о новом аэропорте в Днепре

Со следующего года начнутся работы по строительству новой взлетной полосы в Днепровском аэропорту.

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Об этом в программе "Право на власть" на 1+1 заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  РБК-Украина.

Он рассказал, что при поддержке депутатов начинается тендер и проектная документация по Днепровскому аэропорту.

"Со следующего года уже начнутся работы со взлетной полосой. И у нас также идут переговоры с новым инвестором о новом терминале", - заявил Криклий.

По его словам, в мининфраструктуры также нашли инвестора для строительства нового терминала в Днепре

"Можем назвать фамилии. Вы знаете, что владельцем имеющегося терминала является Игорь Коломойский. Инвестировать в новый терминал заинтересован господин Ярославский. Надеемся, что появится новый Днепровский терминал, который будет с новой взлетной полосой работать", - заявил он.

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