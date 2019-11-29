"Со следующего года уже начнутся работы со взлетной полосой", - Криклий о новом аэропорте в Днепре

Об этом в программе "Право на власть" на 1+1 заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
Он рассказал, что при поддержке депутатов начинается тендер и проектная документация по Днепровскому аэропорту.
"Со следующего года уже начнутся работы со взлетной полосой. И у нас также идут переговоры с новым инвестором о новом терминале", - заявил Криклий.
По его словам, в мининфраструктуры также нашли инвестора для строительства нового терминала в Днепре
"Можем назвать фамилии. Вы знаете, что владельцем имеющегося терминала является Игорь Коломойский. Инвестировать в новый терминал заинтересован господин Ярославский. Надеемся, что появится новый Днепровский терминал, который будет с новой взлетной полосой работать", - заявил он.