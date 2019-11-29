Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.11.19 01:57

"У нас нет достоверных данных о количестве заключенных", - Минюст разрабатывает программное обеспечение для учета осужденных

Министерство юстиции разрабатывает специальное программное обеспечение для электронного учета лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, и прогнозирования рисков, связанных с ними.

малюська

Об этом на презентации "To do list" Министерства юстиции заявил глава ведомства Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет никаких достоверных данных о количестве заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, 53 возможно, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать, мы не понимаем, что происходит с людьми во всех учреждениях, у нас нет учета. За эти несколько месяцев мы запустили разработку специального программного обеспечения, на котором будет работать каждое пенитенциарное учреждение, где будут учитываться лица, находящиеся там", - рассказал министр.

Он добавил, что это программное обеспечение позволит не только учитывать заключенных, но и иметь информацию о всех рисках, связанных с ними.

В этом контексте Малюська подчеркнул, что одной из целей Минюста является уменьшение количества рецидивов.

По его убеждению, после запуска электронного учета заключенных можно будет "хотя бы примерно представлять, что происходит в пенитенциарных учреждениях, кто где находится, кто куда перемещается - и что с таким лицом будет происходить дальше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст анонсировал создание частных СИЗО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100