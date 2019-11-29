"Шаг на пути к ЕС", - вице-премьер Кулеба о разрешении на переработку батареек

Об этом в Twitter написал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Батарейки сдались. Организация "Батарейки, сдавайтесь" впервые в Украине получила разрешение на переработку батареек в ЕС! 20 тонн поедут в Румынию. Реформа системы отходов по европейским стандартам — это шаг на пути к ЕС", - уточнил он.

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Как ранее сообщалось, украинский общественное движение "Батарейки, сдавайтесь" получил разрешение на переработку первых 20 тонн батареек на заводе GreenWEEE в Румынии. С 2016 года движение "Батарейки, сдавайтесь" добиваются воплощения реформы по европейскому образцу — модель расширенной ответственности производителя (чтобы за переработку батареек начали платить их производители с доходов с продаж).