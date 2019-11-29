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29.11.19 08:45

"Позор вам!" - в МИД Польши напомнили Apple, что Крым - это Украина

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач напомнил Apple, что Крым является украинской территорией, а также выразил разочарование тем, что в американской компании об этом не знают.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего обозначения Крыма как части России. Напомню один очевидный факт: это не так. Позор вам, Apple!", - написал Пшедач в cоцсети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple и в Госдеп из-за обозначения Крыма как территории РФ

Как сообщалось, ранее с подобным заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и начала обозначать Крым частью России в своих приложениях для пользователей на территории РФ. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил возмущение такими нововведениями.

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