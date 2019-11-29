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29.11.19 09:00

"Газпром" очень четко сказал, что с 1 января фактически перекроет вентиль, - Витренко о транзите российского газа

Российская компания "Газпром" "четко" предупредила Украину о прекращении транзита своего газа.

"Газпром" очень четко сказал, что с 1 января фактически перекроет вентиль, - Витренко о транзите российского газа

Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил "Немецкой волне", передает Цензор.НЕТ.

"В письме, которое прислал "Газпром" "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10.00 по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины. Так что речь идет... о том, что "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль", – сказал он.

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По словам Витренко, указание даты возможного отключения "читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане".

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