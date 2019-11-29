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29.11.19 09:01

Влияние Коломойского на ситуацию в Украине значительно уменьшилось, - Данилюк

Влияние олигарха Игоря Коломойского на руководство Украины постоянно уменьшается, убежден бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

данилюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Данилюк заявил на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется Президент Зеленский", которая состоялась в Берлине.

"Мое четкое убеждение, что влияние Коломойского - не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю - значительно уменьшилось. Я это вижу", - заявил Данилюк.

По его убеждению, многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние - и "этот процесс будет только усиливаться".

В то же время экс-секретарь СНБО признал, что события вокруг ПриватБанка в сентябре повлияли на его решение покинуть команду Зеленского.

В связи с этим Данилюк напомнил, что именно его подпись стоит под документами, которые перевели ПриватБанк в государственную собственность.

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