Нет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший прокурор Генеральной прокуратуры, расследовавший данное дело, Виталий Мартыненко в эфире телеканала "Прямой".

Комментируя меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей, он отметил, что народный депутат всегда являлся на все вызовы.

"Во время следствия Пашинский не нарушал норм уголовно-процессуального кодекса и участвовал во всех следственных действиях", - сообщил он.

"Зато другая сторона со своим адвокатом пытались нарушать нормы УПК и игнорировать вызовы", - добавил экс-сотрудник ГПУ.

Мартыненко также подчеркнул, что для задержания лица существует исчерпывающий перечень оснований, и Пашинский не подпадает ни под одно из них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замгенпрокурора Голомша: Пашинского судят за самооборону в интересах представителей режима Януковича

"Суд при рассмотрении дела об избрании меры пресечения должен обратить на это внимание, но почему-то не сделал этого, нарушив нормы закона", - сказал он.

Следователь отметил, что на сегодняшний день работники Государственного бюро расследований не установили никаких фактов, свидетельствующих о том, что Пашинский превысил пределы необходимой самообороны.

"Следствием была установлена правомерность применения оружия Пашинским во время инцидента 31 декабря 2016", - подчеркнул Мартыненко.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.