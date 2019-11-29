В следующем году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником", - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Освіта.ua", об этом, комментируя решение правительства о направлении средств на ликвидацию задолженности по зарплатам учителей, сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учеников в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей", - сказал Алексей Гончарук.

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Также он отметил, что после применения принципа "деньги ходят за школьником" не будут возникать ситуации, когда рассчитывается меньшее, чем на самом деле, количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что системные задержки зарплат учителям и врачам на протяжении всех лет независимости Украины происходили вследствие неэффективного распределения государственных субвенций местными властями.