Местные выборы пройдут по мажоритарной системе, - нардеп от СН Безгин

Местные выборы в Украине состоятся только после проведения административно-территориальной реформы и пройдут по мажоритарной системе. Об этом на форуме "Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства" в Краматорске заявил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин (СН), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.



"Ключевой месседж - никаких местных выборов до нового админтерустройства. До того, как вся Украина будет покрыта нормальным планом. Сначала реформа. Государственная позиция важнее политической целесообразности", - заявил депутат от СН.

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Также он отметил, что проект изменений в Конституцию относительно реформы местного самоуправления будет внесен на рассмотрение парламента в декабре.



"У меня нет сомнений, что позднее октября, когда должны состояться очередные местные выборы, мы успеем изменить законодательство. Даже если мы не сможем принять изменения в Конституцию - это наш план "А", то мы пойдем по плану "Б" и примем соответствующий пакет законов", - рассказал Безгин.



Также он добавил, что позиция парламентского большинства - местные выборы должны проводиться по мажоритарной системе.