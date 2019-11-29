Подросток распылил газовый баллончик в школе Житомира: 17 детей доставили в больницу, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

28 ноября в полицию поступило сообщение от руководства одной из общеобразовательных школ г. Житомира о распылении неизвестного газообразного вещества в помещении учебного заведения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции, работники ювенальной превенции, медики и спасатели. В результате инцидента в городскую и областную детские больницы были доставлены 17 детей для обследования и врачебного контроля.

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Как сообщили в полиции, предварительно было установлено, что один из учеников 9-го класса, находясь в помещении раздевалки школьного спортзала, во время демонстрации баллончика с газом раздражающего действия, случайно нажал на клапан. Парень признался в содеянном, баллончик полицейские изъяли.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В отношении матери подростка был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такое деяние предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Продолжается дальнейшее установление всех обстоятельств произошедшего.